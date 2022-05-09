Молдавия призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Молдавия, опираясь на платформу ООН, выступает с призывом вывести российские войска с территории Приднестровья. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

По словам главы молдавского правительства, Кишинев, опираясь на ООН, хочет добиться вывода российских войск из Приднестровья, а также обратить внимание на нарушения прав человека на подконтрольных Приднестровью территориях.

Как заявила Гаврилица, Молдавия хочет найти мирное решение приднестровского конфликта. Нахождение темы Приднестровья в повестке ООН свидетельствует о сохранении данной проблемы в списке важных тем мирового сообщества, подчеркнула глава молдавского правительства.