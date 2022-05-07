Пашинян летит в Нидерланды
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10-11 мая посетит с визитом Нидерланды. Об этом Factor.am сообщили в правительстве.
На 11 мая запланирована встреча Пашиняна с премьер-министром Марком Рютте.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10-11 мая посетит с визитом Нидерланды. Об этом Factor.am сообщили в правительстве.
На 11 мая запланирована встреча Пашиняна с премьер-министром Марком Рютте.
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