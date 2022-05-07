На «Азовстали» остается около сотни гражданских

На территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По словам Кириленко, всего в Мариуполе остается до 100 тысяч человек.

«Довольно сложно сказать, кто из них хочет выехать», - добавил глава ОВА.

Комментируя информацию о возобновлении обстрелов «Азовстали» со стороны россиян, Кириленко отметил: «Проще сказать, когда там обстрелов не происходит, чем когда они происходят. Авиация и артиллерия работают там практически постоянно. Остановки и затишье – когда проходят эвакуационные мероприятия или с самой «Азовстали» или близко идет эвакуация местных мирных жителей».