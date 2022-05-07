На концерте, приуроченном к 9 мая в России, показали американских грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. Большой концерт транслировали на федеральном «Первом канале».

Так, во время исполнения песни «Если б не было войны» о горькой утрате женщины, которая не обрела любовь из-за войны, на фоне показали слайд-шоу с фотографиями пар, которых разлучила Вторая мировая война.

Среди таких пар затесались Бонни Паркер и Клайд Бэрроу – американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии.

Примечательно, что продемонстрировали их снимок, сделанный в марте 1933 года – за год и два месяца до того, как преступники были убиты техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.