Глава МИД Франции: «Конфликт в Украине может продлиться несколько лет»

Во Франции спрогнозировали длительность конфликта на Украине. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предположил, что он может продлиться несколько лет. Его слова передает ТАСС.

Ле Дриан предположил, что конфликт будет долгим и сложным.

«Насколько я знаю, Украина не собирается уступать Донбасс, поэтому они будут сражаться», - считает министр.

Также он подчеркнул, что Франция не является стороной конфликта.

«Мы не сражаемся на стороне Украины, мы поставляем оружие и только», - заключил глава французской дипломатии.