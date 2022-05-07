Не ранен, а отстранен: куда пропал начальник Генштаба России?
Прошедший накануне парад Победы в Москве, вопреки ожиданиям, не привнес существенных изменений вокруг конфликта в Украине.
Ранее ряд экспертов и даже официальных лиц заявляли о том, что президент России Владимир Путин в ходе своей речи на параде объявит о проведении мобилизации в России, чем официально признает начало полномасштабной войны против Украины. До сих пор в Кремле факт войны против некогда братской Украины опровергают, называя ее спецоперацией.
Другие эксперты и вовсе прогнозировали если не ядерный, то как минимум массированный удар по «центру принятия решений в Киеве». Но ни один из негативных сценариев не подтвердился. Владимир Путин с трибуны парада говорил вовсе не о грядущей ядерной войне, а недопущении глобальной войны. Ни мобилизации, ни официальной войны Украине хозяин Кремля так и не объявил, хотя также, ни разу не употребил выражение «специальная военная операция».
Впрочем, 9 мая прошло относительно спокойно и на фронтах войны. Российская армия не предприняла каких-либо чрезвычайных наступательных мер. Да, были попытки атаковать село Воеводовка, захват которого бы открыл путь на города Лиман и Северодонецк в Донбассе. Но эти атаки были успешно отбиты украинской армией. Ракетные войска России отметились ударами по Одессе, куда сегодня приехал глава Евросовета Шарль Мишель.
Куда большее внимание сегодня привлек факт отсутствия на параде главы Генштаба России Валерия Герасимова. Парад Победы без начальника Генштаба – событие действительно странное. Отсутствие Герасимова запустило в интернете массу слухов о том, что военачальник действительно был тяжело ранен во время ракетного удара под Изюмом.
Однако, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призывает не верить подобным слухам. Арестович изначально отрицал ранение Герасимова под Изюмом, подтверждая тот факт, что украинская армия ракетным ударом уничтожила там десятки высокопоставленных офицеров.
Отсутствие начальника Генштаба России на параде в Москве Арестович объясняет обычной опалой.
«Именно Герасимов должен был быть тем человеком, который бы отговорил Путина от вторжения в Украину. Он знал, что эта компания обречена на провал, но не решился сказать об этом Путину. Ему не хватило смелости сказать президенту, что российская армия не готова», - сказал Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.
Стоит отметить, что Герасимов последний раз публично появлялся 4 мая на совещании, где обсуждалось проведение военных парадов 9 мая.
Военный эксперт Олег Жданов со ссылкой на свои источники утверждает, что Герасимов отстранен от командования военной операцией в Украине.