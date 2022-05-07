Не ранен, а отстранен: куда пропал начальник Генштаба России?

Ранее ряд экспертов и даже официальных лиц заявляли о том, что президент России Владимир Путин в ходе своей речи на параде объявит о проведении мобилизации в России, чем официально признает начало полномасштабной войны против Украины. До сих пор в Кремле факт войны против некогда братской Украины опровергают, называя ее спецоперацией.

Другие эксперты и вовсе прогнозировали если не ядерный, то как минимум массированный удар по «центру принятия решений в Киеве». Но ни один из негативных сценариев не подтвердился. Владимир Путин с трибуны парада говорил вовсе не о грядущей ядерной войне, а недопущении глобальной войны. Ни мобилизации, ни официальной войны Украине хозяин Кремля так и не объявил, хотя также, ни разу не употребил выражение «специальная военная операция».

Впрочем, 9 мая прошло относительно спокойно и на фронтах войны. Российская армия не предприняла каких-либо чрезвычайных наступательных мер. Да, были попытки атаковать село Воеводовка, захват которого бы открыл путь на города Лиман и Северодонецк в Донбассе. Но эти атаки были успешно отбиты украинской армией. Ракетные войска России отметились ударами по Одессе, куда сегодня приехал глава Евросовета Шарль Мишель.

Куда большее внимание сегодня привлек факт отсутствия на параде главы Генштаба России Валерия Герасимова. Парад Победы без начальника Генштаба – событие действительно странное. Отсутствие Герасимова запустило в интернете массу слухов о том, что военачальник действительно был тяжело ранен во время ракетного удара под Изюмом.