Путин наградил российских миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетного звания «гвардейская». Это единственная миротворческая бригада в Вооруженных Силах России. Сейчас она несет службу в Карабахе.

Бригада стала «гвардейской» за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», говорится в указе.

15-я мотострелковая Александрийская бригада входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и располагается в поселке Рощинский в Самарской области. С 10 ноября 2020 года части бригады несут службу в Карабахе и составляют основу российского миротворческого контингента.