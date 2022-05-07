Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 03:23

9 мая 2022 года ожидали с особыми чувствами. Уже не секрет, что большой парад российских войск в этот день планировался на Крещатике, главной улице украинской столицы. Благодаря героическим усилиям защитников Киева и бездарным действиям российского военного руководства этим планам не было суждено сбыться. Больше того, из трех областей на севере Украины, Киевской, Черниговской и Сумской «освободителям» пришлось полностью убраться, угроза подключения белорусской армии к «спецоперации» устранена.

К дню Победы перед «второй армией мира» была поставлена куда менее амбициозная цель: сосредоточив основную часть группировки вторжения на Донбассе, нанести сокрушительное поражение ВСУ, оккупировать Донецкую и Луганскую области в пределах их административных границ и выйти вплотную к Запорожью, Кривому Рогу и Днепропетровску. На южном направлении должны были пасть Николаев и Одесса. Этими успехами русского оружия можно было бы прихвастнуть на параде Победы и как-то снять вопросы населения РФ к войне, которую войной называть нельзя. Однако и тут ничего не вышло. Тяжелые бои на Донбассе продолжаются, продвижение российских войск, несмотря на численное и огневое преимущество, с 18 апреля, когда было объявлено о «втором этапе спецоперации», не превышает 15-20 километров на отдельных участках, с огромными потерями в живой силе и технике. Больше того, к 9 мая не удалось даже отрапортовать о полном взятии Мариуполя: полк «Азов» и присоединившаяся к нему морская пехота продолжают сопротивления на территории завода «Азовсталь», вопреки всем представлениям о пределах человеческой выносливости и солдатской стойкости. В Украине в этой связи говорят, что настоящий «бессмертный полк» — это «Азов». После уничтожения значительной части подразделений морской пехоты как раз в боях за Мариуполь, потопления десантных кораблей и флагмана Черноморского флота «Москва» был снят вопрос захвата Одессы.

В общем, никаких поводов не только для радости, но и для слабого удовлетворения Кремля ко дню Победы не было. Это вызывало опасения, что Путин может воспользоваться поводом и с трибуны на Красной площади открыто, наконец, объявить Украине войну и распорядиться о всеобщей мобилизации. Иначе ведь совершенно непонятно, как армия вторжения, не сумевшая разгромить украинскую армию за 75 дней войны и даже не приблизившаяся к этой цели, будет справляться с эффектами применения западного оружия, которое потоком идет в Украину. Но президент России никаких исторических заявлений в этот день не сделал. Более того, его речь на параде была совершенно тусклой. И хотя значительную часть выступления президента заняла очередная попытка пояснить, что вторжение в Украину понадобилось, чтобы «опередить удар НАТО», создавалось впечатление, что сам Путин хотел бы, чтобы россияне не придавали большого значения происходящему. Гражданам России по-прежнему предлагается оставаться прилежными телезрителями и шибко эмоционально не включаться. Определенная логика в этом есть: если в Украине не происходит ничего прямо исторически значительного, то и тамошние неуспехи российских войск не имеют большой важности, Кремль винить не в чем. Но все очевиднее пустота самой войны, ее бессмысленность для России. Как кто-то точно пошутил: если бы Герасим не утопил Му-му, Му-му утопила бы Герасима. Нападение на Украину обосновывается примерно на таком уровне. Украинцам же не нужны никакие дополнительные основания, чтобы объяснять необходимость защищать свою родину, свои дома, семьи, свою жизнь. Кроме того, с ними рядом в нынешней борьбе – весь мир.