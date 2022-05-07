А Клинтон краснел на московском параде слово публицисту
Будучи гражданином США с 1984 года, ответственно заявляю: мои президенты не краснеют! Никогда! Даже Бил Клинтон, который под присягой врал о том, что никаких сексуальных отношений с Моникой Левински у него не было, не краснел при этом ни на йоту. И тем не менее я сам, лично, видел, как именно Клинтон 9 мая 1995 года стоял на Красной площади густо-красный, как спелый помидор «бычье сердце». И произошло это так.
По приглашению президента России Бориса Ельцина Клинтон вместе с другими лидерами западных стран прилетел тогда в Москву на празднование 50-летия победы союзников над Германией, причем прилетел с условием, что не будет при нем на Красной площади никаких милитаристских парадов, а будет только шествие ветеранов-участников боев с фашисткой Германией и гражданская демонстрация.
И вот стоим мы, иностранные журналисты, рядом с правительственной трибуной и видим, как президент Ельцин восходит мимо нас на вершину мавзолея Ленина и стоит там на недосягаемой высоте над президентом США Клинтоном, британским премьером Джоном Мейджором, премьер-министром Канады Жаном Кретьеном, президентом Франции Франсуа Миттераном, председателем КНР Цзян Цзэмином и другими лидерами мира, словно вождь краснокожих над своими подданными на пирамиде бога Кукулькана в мексиканской Чичен-Ице.
Это было откровенно унизительно, хотя и как-то объяснимо недавней советской традицией правительственных восхождений на этот пещерно-нетленный мавзолей. К тому же в этот момент по Красной площади нестройным шествием уже пошли престарелые, все старше семидесяти, подлинные ветераны боев ВОВ, одетые в поношенные гимнастерки и армейские сапоги. Их было человек двести, и шли они, конечно, не печатным парадным шагом, а вразнобой и явно старческой походкой, и это было так щемяще-трогательно, что даже у президентов и премьер-министров увлажнились глаза. А они, старики с нелегким грузом боевых наград, под военную музыку духового оркестра неровным строем пересекли Красную площадь и ушли по брусчатке в сторону спуска к Москва-реке, все удаляясь от нас и удаляясь, словно исчезая в вечность.
Да, это было эмоционально.
Однако сразу за этим вместо гражданской демонстрации на площадь под барабанную дробь и марш Давида Тухманова «День победы» чеканным шагом вступили бравые колонны курсантов высших военных училищ в парадной форме и с новенькими автоматами в руках. А за ними пошли танки, пушки, ракеты и полетели истребители…
Я стоял в пяти метрах от своего президента и видел, как густой красной краской наливается его лицо и шея. Русский президент нагло и откровенно надул его, президента Соединенных Штатов Америки, заставив не только стоять ниже себя, как дворовая чернь, но и смотреть на этот милитаристский парад!
Сегодня Россия продолжает советско-ельцинскую традицию: всего три месяца назад она со всех трибун врала миру, что накопление ее войск на украинских границах ничем братской Украине не грозит, а теперь бомбит и штурмует ее города, гусеницами танков и гаубичными снарядами сносит деревни и села, и грабит все, что может и не может. И на той же Красной площади, на военном параде, преемник Ельцина, стоя на трибуне перед наспех задекорированным мавзолеем Ленина, приветствует эти войска, которые нанесли «упреждающий отпор агрессии» и сражаются «за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, за то, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам»…
Правда, сегодня утром на Красной площади не было парада ветеранов ВОВ, поскольку реальных 95 + -летних участников тех боевых сражений осталось в России всего 20 320 человек, и выводить парадом хоть малую часть из них нельзя не только из-за их преклонного возраста, но и в силу их униженного положения: если в Германии средняя пенсия побежденных ими ветеранов Вермахта колеблется от 1,5 до 8 тыс. евро в месяц, то в России средний размер пенсии участника ВОВ составляет 42 тысячи рублей, то есть 450 евро.
Правда, пару дней назад эти 20 320 ветеранов получили от своего правительства щедрый подарок – по 10 000 рублей ($138)! И это очень показательная сумма, если учесть, что, например, в Казахстане ветераны ВОВ получили ко Дню победы от $ 2229 до $4459.
Возможно, поэтому местные российские власти, испытывая угрызения совести или другие ревнивые чувства, решили добавить кое-что от себя. Так в Новгороде 103-летнему ветерану принесли от губернатора Новгородской области Андрея Никитина вещевой мешок с подарками - фляжку, буханку хлеба, бутылку водки, банку консервов, плед и поздравительную открытку.
А мэр Архангельска Дмитрий Морев поздравил своих ветеранов ВОВ еще круче. На окраине Архангельска, в поселке Маймакса, еще месяц назад оказались забиты все ливневки, и с наступлением весенней оттепели весь поселок утонул в оттаявших сугробах и всплывшей из канализации жиже. Старые хрущевки, где живут ветераны ВОВ, оказались по колено в желтом вонючем болоте, и вот сюда для поздравления ветеранов с 77-летнием великой победы прибыл по распоряжению мэра духовой оркестр.
Разместившись на клочке сухого тротуара, музыканты в парадной военной форме браво сыграли местным жителям все тот же марш Давида Тухманова «День победы порохом пропах». Реакцию этих жителей можно увидеть на видео, которое они сняли и которое я прилагаю к этой статье. А от себя, кинематографиста с 50-летним стажем, хочу добавить, что это минутное видео заслуживает Оскара и главных призов всех кинофестивалей, потому что такого ясного и полного отражения отношения в РФ к ветеранам ВОВ не могут снять ни Андрей Звягинцев, ни Александр Сокуров, ни Кантемир Балагов.
Но, не в пример Клинтону, никто из российских власть имущих краснеть за это не будет. Как предрекал русский поэт Николай Зиновьев еще в 1960-м году,
Как ни темна, как ни трудна
Жизнь россиян, как ни убога,
К Творцу есть просьба лишь одна,
Лишь об одном прошу я Бога:
"Не дай такого, Боже мой,
Чтоб наша Русь, ругаясь матом,
Пошла по миру не с сумой,
А с самым лучшим автоматом..."