Эдуард Тополь, специально для haqqin.az 03:53

Будучи гражданином США с 1984 года, ответственно заявляю: мои президенты не краснеют! Никогда! Даже Бил Клинтон, который под присягой врал о том, что никаких сексуальных отношений с Моникой Левински у него не было, не краснел при этом ни на йоту. И тем не менее я сам, лично, видел, как именно Клинтон 9 мая 1995 года стоял на Красной площади густо-красный, как спелый помидор «бычье сердце». И произошло это так.

По приглашению президента России Бориса Ельцина Клинтон вместе с другими лидерами западных стран прилетел тогда в Москву на празднование 50-летия победы союзников над Германией, причем прилетел с условием, что не будет при нем на Красной площади никаких милитаристских парадов, а будет только шествие ветеранов-участников боев с фашисткой Германией и гражданская демонстрация. И вот стоим мы, иностранные журналисты, рядом с правительственной трибуной и видим, как президент Ельцин восходит мимо нас на вершину мавзолея Ленина и стоит там на недосягаемой высоте над президентом США Клинтоном, британским премьером Джоном Мейджором, премьер-министром Канады Жаном Кретьеном, президентом Франции Франсуа Миттераном, председателем КНР Цзян Цзэмином и другими лидерами мира, словно вождь краснокожих над своими подданными на пирамиде бога Кукулькана в мексиканской Чичен-Ице. Это было откровенно унизительно, хотя и как-то объяснимо недавней советской традицией правительственных восхождений на этот пещерно-нетленный мавзолей. К тому же в этот момент по Красной площади нестройным шествием уже пошли престарелые, все старше семидесяти, подлинные ветераны боев ВОВ, одетые в поношенные гимнастерки и армейские сапоги. Их было человек двести, и шли они, конечно, не печатным парадным шагом, а вразнобой и явно старческой походкой, и это было так щемяще-трогательно, что даже у президентов и премьер-министров увлажнились глаза. А они, старики с нелегким грузом боевых наград, под военную музыку духового оркестра неровным строем пересекли Красную площадь и ушли по брусчатке в сторону спуска к Москва-реке, все удаляясь от нас и удаляясь, словно исчезая в вечность. Да, это было эмоционально.

Однако сразу за этим вместо гражданской демонстрации на площадь под барабанную дробь и марш Давида Тухманова «День победы» чеканным шагом вступили бравые колонны курсантов высших военных училищ в парадной форме и с новенькими автоматами в руках. А за ними пошли танки, пушки, ракеты и полетели истребители… Я стоял в пяти метрах от своего президента и видел, как густой красной краской наливается его лицо и шея. Русский президент нагло и откровенно надул его, президента Соединенных Штатов Америки, заставив не только стоять ниже себя, как дворовая чернь, но и смотреть на этот милитаристский парад! Сегодня Россия продолжает советско-ельцинскую традицию: всего три месяца назад она со всех трибун врала миру, что накопление ее войск на украинских границах ничем братской Украине не грозит, а теперь бомбит и штурмует ее города, гусеницами танков и гаубичными снарядами сносит деревни и села, и грабит все, что может и не может. И на той же Красной площади, на военном параде, преемник Ельцина, стоя на трибуне перед наспех задекорированным мавзолеем Ленина, приветствует эти войска, которые нанесли «упреждающий отпор агрессии» и сражаются «за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, за то, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам»… Правда, сегодня утром на Красной площади не было парада ветеранов ВОВ, поскольку реальных 95 + -летних участников тех боевых сражений осталось в России всего 20 320 человек, и выводить парадом хоть малую часть из них нельзя не только из-за их преклонного возраста, но и в силу их униженного положения: если в Германии средняя пенсия побежденных ими ветеранов Вермахта колеблется от 1,5 до 8 тыс. евро в месяц, то в России средний размер пенсии участника ВОВ составляет 42 тысячи рублей, то есть 450 евро. Правда, пару дней назад эти 20 320 ветеранов получили от своего правительства щедрый подарок – по 10 000 рублей ($138)! И это очень показательная сумма, если учесть, что, например, в Казахстане ветераны ВОВ получили ко Дню победы от $ 2229 до $4459.