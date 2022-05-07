Байден: у Путина нет выхода из войны с Украиной

Президент США Джо Байден полагает, что у президента России Владимира Путина нет возможности выхода из войны с Украиной «прямо сейчас». Это беспокоит американского лидера, и он надеется выяснить, что следует сделать в сложившейся ситуации. Об этом Байден рассказал на встрече, посвященной сбору средств для Демократической партии, которая прошла в пригороде Вашингтона 9 мая, передает Reuters.

Байден в своем выступлении предположил, что Путин ошибочно посчитал, что вторжение в Украину разрушит НАТО и Европейский союз, но вместо этого США и Европейский союз сплотились на стороне Украины.

Американский президент охарактеризовал российского лидера как очень расчетливого человека, а проблему глава Белого дома видит в том, что «сейчас у него (Путина) нет выхода (из этого положения)».

У российского лидера «нет выхода прямо сейчас, и я пытаюсь выяснить, что мы с этим делаем», - цитирует Байдена агентство.