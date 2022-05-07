Япония ввела санкции против Мишустина, Нургалиева и сепаратистов «ДНР» и «ЛНР»

В связи с войной в Украине Япония вводит новые санкции против 140 человек из РФ, «ДНР» и «ЛНР». В санкционный список попали премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев, родственники бизнесмена Геннадия Тимченко, а также 71 российская компания.

В списках ограничений по «ЛНР» и «ДНР» оказались представители руководства «республик», среди них – Руслан Дубовский. Активы упомянутых лиц в Японии будут заморожены в случае обнаружения, сообщает РИА Новости.

Также вводится запрет на проведение транзакций и на экспорт товаров для 71 российской компании (в том числе "Алмаз-Антей", "Интелтех", ВНИИ "ЭТАЛОН").