Экс-командир «Азова» сообщил о подготовке военной операции по деблокаде Мариуполя

Помимо дипломатического пути проведения деблокады Мариуполя, украинские защитники работают над подготовкой военного плана. Эта работа ведется с высшим руководством ВСУ, сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

По его оценке, за первые полтора месяца было абсолютно реально провести военную деблокаду Мариуполя - этот процесс был возможен относительно небольшими силами. Готовность идти на деблокаду выражали сотни добровольцев, несмотря на сложность такой операции. В настоящее время, констатирует Жорин, провести одноэтапную деблокаду уже невозможно.

"Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", - объяснил Жорин.