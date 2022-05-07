Американский Институт изучения войны: Россия стягивает войска в Белгородскую область

Россия продолжает наращивать войска в Белгородской области, чтобы остановить украинские контратаки вокруг города Харьков и не допустить выхода к украинско-российской границе. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что российские военные не оставили попыток окружить Харьков с севера и востока в "подковообразной форме", несмотря на наличие всего трех батальонных тактических групп (БТГ), действующих на севере Харьковской области.

По данным же Генштаба Украины, россияне дополнительно накопили 19 батальонно-тактических групп в Белгородской области, которые могут усилить Харьковское направление.

Высокопоставленный представитель американского Минобороны заявил, что за последнюю неделю украинские силы оттеснили россиян почти на 48 километров к востоку, вероятно, имея в виду освобождение украинской армией 2 мая поселка Старый Салтов Волчанского района Харьковской области.

Эксперты добавляют, что войска России не совершали подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма 9 мая. Однако, вероятно, пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.