Токаев подпишет в Турции ряд соглашений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с первым государственным визитом Турцию 10-11 мая, передает ТАСС.

Как сообщает управление информации президента Турции, на переговорах в Анкаре планируется всесторонне рассмотреть отношения между двумя странами, имеющие характер стратегического партнерства, и шаги по его расширению.

На переговорах в центре внимания будут вопросы укрепления экономического сотрудничества между двумя странами в области туризма, образования, культуры, торговли. По их итогам планируется подписание ряда соглашений и протоколов. Кроме того, главы государств также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, в том числе украинскому кризису, отмечает телеканал ТRТ.