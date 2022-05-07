США вновь взялись за «Лабораторию Касперского»

Белый дом призвал министерство торговли США активизировать расследование в отношении «Лаборатории Касперского» после начала «спецоперации» России в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ведомство не достигло значительного прогресса после передачи ему дела от Минюста в 2021 году. Власти США обеспокоены доступом антивируса «Лаборатории Касперского» к компьютерам операторов важных объектов инфраструктуры, таких как электросети, а также к сетям федеральных подрядчиков.

В конце марта Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. По данным американских СМИ, Белый дом требовал от Минфина подготовить санкции против «Лаборатории Касперского», но ведомство опасается последствий этого шага. Министерство считает, что ограничения могут повысить вероятность кибератак со стороны Москвы на западные страны с использованием ПО компании.