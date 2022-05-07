Минфин России ожидает самого глубокого падения экономики страны за почти 30 лет на фоне усиливающихся западных санкций, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз ведомства.

Источники уточнили, что Минфин полагает, что в 2022 году ВВП России сократится на 12%. В этом случае это станет самым серьезным падением с 1994 года, когда показатель рухнул на 12,6%. Один из собеседников агентства отметил, что если прогноз Минфина сбудется, это сведет на нет экономический рост примерно за последние десять лет.