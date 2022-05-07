Германия и Катар не могут наладить поставки газа

Германия и Катар столкнулись с трудностями на переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий по поводу ряда ключевых условий, сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

По данным агентства, ФРГ, намеревающаяся к 2040 году сократить выбросы углекислого газа на 88%, не желает соглашаться на требования Катара заключать контракты как минимум на 20-летний срок. В то же время Катар не согласен с желанием Германии, как и всего Евросоюза, иметь возможность переправлять полученный сжиженный газ в другие страны.

Германия ежегодно потребляет около 100 млрд кубометров природного газа. Примерно 55% этого объема поступает из России, остальное - из Нидерландов, Норвегии и ряда других стран.