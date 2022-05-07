Россия и Украина соблюдают запрет Турции на проход военных кораблей по Босфору

Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар в интервью Haberturk TV.

"…Мы донесли до всех сторон, что в рамках Монтрё не должно быть пересечения Босфора военными кораблями. До сих пор прохода через Босфор не было. Поэтому мы четко и недвусмысленно потребовали от всех сторон соблюдения Монтрё в плане сохранения мира и стабильности в регионе. …Мы продолжаем действовать принципиально для обеспечения мира, спокойствия и стабильности в регионе. Мы не хотим, чтобы Черное море превратилось в стратегическую конкурентную зону", - цитирует Акара РИА Новости.