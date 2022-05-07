В Армении раздают деньги для участия в акциях оппозиции: арестованы исполнители

Двое жителей Армавирской области Армении арестованы по обвинению в раздаче денег для участия в митингах оппозиции. Об этом сообщает Аrmeniatoday со ссылкой на Следственный комитет Армении. Ведомство ранее сообщало, что 5 мая в сети была распространена публикация и видеоматериал о том, как двое граждан по телефону обсуждают вопрос о получении суммы для участия в митингах.

Были установлены личности этих граждан – жителей Армавирской области 1966 и 1967 годов рождения. Согласно сообщению, были получены данные о том, что организаторы акций оппозиции материально заинтересовали одного из упомянутых жителей Армавирской области для участия в митингах в Ереване, а тот, в свою очередь, материально заинтересовал других лиц.

На основании полученных доказательств указанным гражданам, которые ранее были задержаны, предъявлено обвинение по п. 2 ч. 3 ст. 163 УК Армении, в качестве меры пресечения в их отношении избран арест. Предварительное следствие продолжается.