МИД Азербайджана: протесты в Армении - внутреннее дело страны

«В Армении сегодня продолжаются протесты. Оппозиция стремится к смене правительства». Об этом в интервью журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана подчеркнул, что протесты являются внутренним делом Армении.

«Очевидно, что нынешние власти Армении не отказались от продолжения процесса нормализации отношений с Азербайджаном. Процесс продолжается», - сказал Халафов.