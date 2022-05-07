Во Франции анонсируют введение эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней
Введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть - это вопрос нескольких дней, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI.
"Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро", - цитирует Бона РИА Новости.
Он выразил надежду, что сомнения Венгрии по этому вопросу удастся преодолеть как можно скорее: "Но сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из России".