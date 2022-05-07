МИД Азербайджана: семь сел Газахского района и Кярки будут возвращены в состав Азербайджана

«Возвращение семи сел Газахского района и села Кярки в Нахчыванской АР будет осуществляться в соответствии с требованием процесса делимитации границ». Об этом заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, Армения никогда не сможет заявить, что эти территории не являются частью Азербайджана.

«Эти земли являются территорией Азербайджана. Поскольку их возвращение в состав Азербайджана требует процесса делимитации, вопрос будет рассматриваться именно в этом контексте. Переход этих территорий в состав Азербайджана будет обсужден и найдет свое решение», - добавил Халафов.