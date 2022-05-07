Германия хочет взять под контроль НПЗ «Роснефти»
Германия готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из России, пишет Reuters.
Источники агентства сообщили, что власти ФРГ рассматривают возможность взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется «Роснефтью».
Кризисный план на случай отказа России от поставок газа в одностороннем порядке предусматривает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний, а также контроль над критически важными фирмами. Кроме того, Германия сможет получить право приобретать доли в компаниях. Согласно данным агентства, крупные немецкие фирмы со связями с Россией попросили власти не вынуждать их немедленно отказываться от поставок газа. Вместе с тем они также заявили, что сами намерены ограничить связи с Россией в сфере энергетики.
Власти ФРГ обсуждают, как использовать на практике поправку к законодательству, позволяющую в крайнем случае брать под контроль энергетические компании. Вопрос в том числе рассматривается в отношении нефтеперерабатывающего завода в Шведте.
Отмечается, что он может пострадать от эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Источник Reuters утверждает, что рассматривается возможность национализации энергетических компаний, но этот вариант должен быть «тщательно взвешен» и обоснован не наказанием России, а обеспечением поставок энергии.