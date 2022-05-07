Германия хочет взять под контроль НПЗ «Роснефти»

Кризисный план на случай отказа России от поставок газа в одностороннем порядке предусматривает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний, а также контроль над критически важными фирмами. Кроме того, Германия сможет получить право приобретать доли в компаниях. Согласно данным агентства, крупные немецкие фирмы со связями с Россией попросили власти не вынуждать их немедленно отказываться от поставок газа. Вместе с тем они также заявили, что сами намерены ограничить связи с Россией в сфере энергетики.

Источники агентства сообщили, что власти ФРГ рассматривают возможность взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется «Роснефтью».

Власти ФРГ обсуждают, как использовать на практике поправку к законодательству, позволяющую в крайнем случае брать под контроль энергетические компании. Вопрос в том числе рассматривается в отношении нефтеперерабатывающего завода в Шведте.

Отмечается, что он может пострадать от эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Источник Reuters утверждает, что рассматривается возможность национализации энергетических компаний, но этот вариант должен быть «тщательно взвешен» и обоснован не наказанием России, а обеспечением поставок энергии.