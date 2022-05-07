70 представителей армянской интеллигенции выступили за мир с Азербайджаном… и осудили реваншистов

Отдел информации 12:07

С конца апреля оппозиция Армении проводит акции протеста под предлогом того, что политика нынешних властей якобы грозит стране потерей государственности. Участники протестов требуют отставки Никола Пашиняна и его команды. Оппозиционеры угрожают парализовать страну массовыми акциями протеста, заявляют, что в случае прихода к власти предпримут все меры по пресечению «односторонних уступок» Азербайджану, углубят отношения с Россией.

Однако большинство в Армении не разделяет планов оппозиции. Так, группа общественных деятелей выступила за установление мира с Азербайджаном. В документе, который подписали более 70 представителей интеллигенции, осуждаются действия партий войны. В заявлении говорится: «Согласно перечню государственных праздников Республики Армения, 9 мая отмечается как Праздник победы и мира. Мы, нижеподписавшиеся граждане Армении, толкуем совет дня как четкое требование мира, потому что мир — это победа, а «победа», не увенчанная миром, — поражение. Земельным притязаниям мы противопоставляем требование мира, мы настаиваем, что миру нет альтернативы. И это не «петля на шее проигравшего», а свободное волеизъявление народа Армении — жить под мирным небом — ратифицированное на внеочередных выборах 2021 года».