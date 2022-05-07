70 представителей армянской интеллигенции выступили за мир с Азербайджаном… и осудили реваншистов
С конца апреля оппозиция Армении проводит акции протеста под предлогом того, что политика нынешних властей якобы грозит стране потерей государственности. Участники протестов требуют отставки Никола Пашиняна и его команды. Оппозиционеры угрожают парализовать страну массовыми акциями протеста, заявляют, что в случае прихода к власти предпримут все меры по пресечению «односторонних уступок» Азербайджану, углубят отношения с Россией.
Однако большинство в Армении не разделяет планов оппозиции. Так, группа общественных деятелей выступила за установление мира с Азербайджаном. В документе, который подписали более 70 представителей интеллигенции, осуждаются действия партий войны.
В заявлении говорится: «Согласно перечню государственных праздников Республики Армения, 9 мая отмечается как Праздник победы и мира. Мы, нижеподписавшиеся граждане Армении, толкуем совет дня как четкое требование мира, потому что мир — это победа, а «победа», не увенчанная миром, — поражение. Земельным притязаниям мы противопоставляем требование мира, мы настаиваем, что миру нет альтернативы. И это не «петля на шее проигравшего», а свободное волеизъявление народа Армении — жить под мирным небом — ратифицированное на внеочередных выборах 2021 года».
Далее подписанты документа отмечают, что не могут «игнорировать усилия действующей власти, направленные на вывод страны из тупика изоляции и межнациональной вражды, на деблокирование и урегулирование отношений с соседями — особенно на фоне нынешней крайне сложной геополитической ситуации, когда государственный суверенитет уязвим и Армения сталкивается с серьезными угрозами безопасности».
«Мы считаем, что партиям войны в Армении делать больше нечего: порочный круг переворотов, искавших себе оправдание в спекуляциях на карабахском вопросе, завершен. Значит, им ничего не остается, кроме как попытаться захватить власть народа, спровоцировав последнюю гражданскую войну. Совершенно очевидно, что никто из самопровозглашенных «спасителей нации» не собирается воевать ни с Азербайджаном, ни тем более с Турцией. Следовательно, единственная доступная мишень «армянского возмездия» в наши дни — это «внутренний турок»: обычный гражданин Армении вроде нас, который выбрал не смерть за родину, а возможность жить в своей стране — свободно, достойно и счастливо. Мы нарушаем молчание тысяч граждан, думающих так же, как и мы, но гнушающихся клейма «турка» и «предателя нации», и требуем от легитимной власти Республики Армения сдержать свое обещание и разрешить карабахский конфликт мирным договором... Мы требуем мира без каких-либо «но».