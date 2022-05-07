Турция, Франция и Италия могут начать совместное производство систем ПВО

Анкара в ближайшие дни рассчитывает на позитивные события в вопросе реализации проекта совместного производства с Францией и Италией систем противовоздушной обороны SAMP-T, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

"По вопросу ракетного проекта SAMP-T наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) говорил с президентом Франции [Эммануэлем Макроном] и премьер-министром Италии [Марио Драги]. Мы также обсуждали этот вопрос со своими коллегами. Теперь необходимо проведение трехсторонней встречи. <…> По нашим оценкам, в ближайшие дни можно ожидать позитивных событий", - цитирует Акара ТАСС.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с Францией и Италией по вопросу совместного производства систем ПВО SAMP-T. Не исключалась вероятность реализации проекта в Турции.