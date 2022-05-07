МИД Азербайджана о российских миротворцах в Карабахе

«Размещение миротворцев в Карабахе осуществлялось согласно трехстороннему заявлению. Они выполняют возложенные на них функции». Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что периодически к ним возникают какие-то вопросы, которые связаны с присутствием в Карабахе незаконных армянских воинских формирований и визитами на эти территории.

«В таком случае это становится предметом обсуждения. Азербайджанская сторона выступает за решение вопросов в данном формате», - сказал министр Байрамов.