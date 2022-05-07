Уничтожено около 3000 танков, 300 зенитных ракетных комплексов Украины минобороны рф
Уже 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожено за время российской «специальной военной операции», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения» специальной военной операции» уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков на брифинге во вторник.