Джейхун Байрамов: никто не подпишет мирный договор вместо нас

«Между официальными лицами Азербайджана и Армении есть контакты по разным направлениям. В то же время существует рабочая группа по открытию коммуникаций». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Байрамов напомнил, что между министерствами обороны двух стран некоторое время назад также была создана горячая линия.

«Я несколько раз разговаривал по телефону с министром иностранных дел Армении. Наша позиция в отношении мирного договора и в целом элементов, важных для стабильности в регионе, заключается в том, что основными сторонами являются Азербайджан и Армения, и никто не подпишет договор вместо нас», - сказал министр иностранных дел.

Глава ведомства добавил, что также есть много международных инициатив и Азербайджан готов работать со сторонами, которые хотят внести свой вклад в процесс.