«Евросоюз и НАТО не будут снижать и разрывать дипотношения с Россией»
Евросоюз и НАТО не рассматривают вопрос о смене ранга дипломатических отношений с Россией, заявил в утренней программе Польского телевидения заместитель главы МИД республики Петр Вавжик.
"Нет темы смены ранга дипломатических отношений с Россией ни со стороны НАТО, ни ЕС. Подход таков, что дипломатические представительства должны служить одной цели - сохранению каналов коммуникации. Эта формулировка появляется чаще всего. Там никто не рассматривает постулаты такого типа [о снижении уровня дипотношений или их разрыве]", - цитирует его ТАСС.