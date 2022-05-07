EuroMillions разыграет огромный джекпот в €215 млн. Как принять участие из Азербайджана

Лотерея ЕвроМиллионы проведет следующий тираж в этот вторник, в ходе тиража будет разыграно 215 миллионов евро , и этот приз может достаться целиком одному победителю. Чтобы успеть принять участие в этом тираже, вам нужно успеть купить билет до шести вечера, и выбрать пять основных номера и два номера «лаки стар». Сделать это вы можете на сайте Thelotter.net, предлагающем азербайджанцам официальные билеты ведущих мировых лотерей.

Тиражи лотереи Euromillions проходят уже на протяжении нескольких недель, и ни один из участников все еще не сорвал джекпот...

Спустя несколько тиражей, когда ни один из участников не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, и джекпот достиг близкой к рекордной отметки 215 миллионов евро , тираж пройдет в этот вторник, 10 мая.

Лотерея Евромиллионы (EuroMillions) проводится уже пятнадцатый год. За это время она прочно закрепилась как крупнейшая лотерея континента и завоевала наибольшую популярность среди любителей лотерей со всего мира. Изначально лотерея проводилась только во Франции, Испании и Великобритании, но в дальнейшем к ним присоединились ещё несколько стран Европы, включая Австрию, Бельгию, Португалию и Швейцарию. Тиражи проводятся 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Следующий розыгрыш лотереи пройдет в эту пятницу, в 20.45 по Парижу, и жители Азербайджана могут попытаться сорвать джекпот наравне с игроками из любой другой страны мира.

Вот как вы можете обеспечить ваше участие в ближайшем тираже:

Создайте аккаунт на сайте theLotter.com Перейдите на страницу EuroMillions Отметьте ваши числа Подтвердите и оплатите заказ Дождитесь тиража и проверьте результаты

Отдельно отметим, что сервис не берет комиссий с выигрышей. Источником его доходов является небольшая наценка к стоимости официального билета, которую клиенты платят при оформлении заказа. Все призы клиентов выплачиваются им полностью (после снятия соответствующих налогов).

Присоединяйтесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Среди победителей на сайте есть и победители в лотерею Евромиллионы. Например, в июле 2019 южнокореец Х.С.Л. разбогател на €1 млн. «Сначала, я не мог поверить, что всё происходит наяву!» – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Х.С.Л. - не единственный победитель на theLotter.net. Участники из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Азербайджана, Эль-Сальвадора и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы на сайте.

€220-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Азербайджана, и, возможно, повезет именно вам!

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