В Иране выступили против турецкого проекта
Тегеран резко выступает против турецкого проекта по строительству плотин на пограничных водах, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на открытом заседании парламента.
«Мы не убеждены в необходимости строительства Турцией плотины на пограничных водах и открыто объявляем, что это действие неприемлемо, мы выступаем против него. Я на двух встречах в Тегеране и Нью-Йорке и в ходе телефонного разговора попросил министра иностранных дел Турции обратить внимание на строительство плотин на реке Аракс», - цитирует главу МИД Ирана IRNA.
По его словам, 4 месяца назад Иран предлагал Турции создать совместный комитет по вопросам вод, чтобы гарантировать, что строительство Турцией плотины не окажет негативного воздействия на воду, поступающую в Исламскую Республику Иран. Абдоллахиан также заявил о переговорах с иракской стороной по этому вопросу. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф также назвал вопрос воды в Иране и регионе одним из важных приоритетов. «Мы относим вопрос воды к сфере национальной безопасности. Министерство иностранных дел и остальные соответствующие организации должны предпринять усилия, чтобы следить за соблюдением права на воду», - добавил он.