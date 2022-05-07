Коллектив Минздрава почтил память Гейдара Алиева

Сегодня – в 99-ю годовщину со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева – министр здравоохранения Теймур Мусаев и члены коллегии Министерства здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера, возложив цветы к его могиле. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

В сообщении министерства отмечается, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, о работниках этой сферы, в частности сферы здравоохранения. Развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в Азербайджане связаны именно с именем великого лидера.