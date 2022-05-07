Министр здравоохранения Азербайджана о полной отмене карантинного режима

«Масочный режим отменен, в настоящее время действуют несколько ограничений, так как в соответствии с рекомендациями ВОЗ осенью нам тоже нужно будет соблюдать осторожность. Ведь могут появиться новые штаммы коронавируса, и в этом плане нам следует быть максимально осторожными, так как мы не знаем, появятся ли новые мутации». Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, спешить с полной отменой особого карантинного режима в Азербайджане нельзя.