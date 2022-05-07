Лучшие азербайджанские шахматисты о встрече с Гейдаром Алиевым 24 года спустя; видео
Спустя почти 24 года нынешние шахматисты сборной Азербайджана делятся воспоминаниями о знаменитой встрече с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.
В декабре 1998 года президент страны принял совсем юных Теймура Раджабова, Вугара Гашимова, Рауфа Мамедова и Гадира Гусейнова. В видеопроекте под названием «По следам исторической встречи» Теймур, Рауф и Гадир вспоминают тот день, рассказывают о том, какое большое значение имела та встреча для их будущей карьеры. Приводятся и слова ныне покойного Вугара Гашимова.
По мнению президента Федерации шахмат Азербайджана, вице-президента ФИДЕ Махира Мамедова, эта встреча предопределила дальнейшую судьбу азербайджанских шахмат.