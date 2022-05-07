Немецкая компания заявила об отсутствии проблем с оплатой российского газа за рубли
Немецкая газовая компания VNG не видит проблем с оплатой поставок газа из России по новой схеме в рублях, сообщает Reuters.
«Мы полагаем, что перевод в рубли не будет представлять сложностей», — отметили в компании.
Сообщается, что компания уже открыла счет в «Газпромбанке». При этом сумма, как и планировалось, будет заявлена в евро. После чего средства будут переведены в российский банк «в соответствии с запланированной процедурой». В пресс-службе указали, что VNG делает все необходимое для соблюдения санкций, при этом обеспечивая поставки газа в Германию.