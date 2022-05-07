Лукашенко об извлеченном Минском уроке из «спецоперации» России в Украине
Власти Беларуси извлекли уроки из российско-украинского военного конфликта в том, что касается развития и оснащения своих войск, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу, касающемуся государственного оборонного заказа страны на 2022 год.
"Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция России в Украине нас многому научила", - цитирует его БелТА.
Белорусский лидер отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учетом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск: "Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки". Как мне было доложено, уроки извлечены". По его словам, с учетом этого власти "должны рассмотреть государственный оборонный заказ на текущий год".
Он также привлек внимание на необходимость объективно смотреть на то, что происходит на белорусской территории и вокруг: "Потому что, если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации".
Он подчеркнул, что, в частности, идут учения НАТО в Польше, увеличилась военная группировка в этой стране. "Мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. И фейки, рассуждения, предположения появляются разные. Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ, и [они] проводят масштабные учения. Министру обороны, Генштабу поставлена задача, что белорусских военных никто не должен застать врасплох", - отметил Лукашенко.