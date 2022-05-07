Лукашенко об извлеченном Минском уроке из «спецоперации» России в Украине

Власти Беларуси извлекли уроки из российско-украинского военного конфликта в том, что касается развития и оснащения своих войск, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу, касающемуся государственного оборонного заказа страны на 2022 год.

"Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и, прежде всего, вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция России в Украине нас многому научила", - цитирует его БелТА.

Белорусский лидер отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учетом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск: "Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки". Как мне было доложено, уроки извлечены". По его словам, с учетом этого власти "должны рассмотреть государственный оборонный заказ на текущий год".