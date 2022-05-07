Вюсал Гусейнов: «Азербайджан применит льготы для мигрантов из Украины»

Он сказал, что число мигрантов в стране составляет 142 тысячи, число нелегальных мигрантов колеблется в пределах 3-4 тысяч: «Очень малое количество людей ГМС помещает в центры содержания. В настоящее время число людей, помещенных в центры содержания госслужбой, составляет менее 10».

Вюсал Гусейнов также уточнил, из каких стран больше всего нелегальных мигрантов: «Большинство среди нелегальных мигрантов составляют граждане соседних государств и стран Юго-Восточной Азии. В настоящее время наблюдается некоторый рост в связи с нелегальной миграцией граждан Украины. В настоящее время в Азербайджане проживает более 8200 граждан Украины. Но я ничего не могу сказать в связи с числом нелегальных мигрантов из Украины. Эти лица в настоящее время не считаются нелегальными мигрантами. Потому что, если они не могут вернуться в свою страну в связи с нынешней ситуацией, к ним нужно относиться по-другому. Число нелегальных мигрантов из Украины очень мало».

Глава службы отметил, что для мигрантов из Украины будут применены льготы: «Принимаются соответствующие меры для того, чтобы граждане Украины могли приехать в Азербайджан легально. В связи с этим предусмотрены смягчения».