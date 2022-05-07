В трех городах штата Флорида 28 мая объявили Днем Азербайджанской Республики

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госкомитет по делам диаспоры, мэр Холландейл-Бич Джой Купер, мэр города Авентура Энид Вайсман, председатель Совета комиссаров округа Майами-Дейд Хосе Пепе Диас и мэр города Даниэлла Левин Кава подписали соответствующие декларации.

В подписанных документах говорится об истории создания Азербайджанской Демократической Республики, стратегических отношениях и партнерстве между США и Азербайджанской Республикой. Отмечается активное участие азербайджанцев, проживающих в Америке, в общественной жизни Флориды, их вклад в разнообразие, межкультурное взаимопонимание, мир и благополучие в регионе, роль созданной 26 октября 2006 года Американо-азербайджанской ассоциации культуры.

Официальные лица всех трех городов призвали местных жителей присоединиться к этому празднику и вместе отметить вклад азербайджанского народа.

Решения были приняты на основании обращения председателя Американо-азербайджанской ассоциации культуры Тохфы Эминовой.