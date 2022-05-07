Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Российская делегация не будет участвовать в спецсессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по Украине, которая пройдет в Женеве. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Совет ООН по правам человека 12 мая проведет специальную сессию, посвященную "ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", сообщала ранее пресс-служба СПЧ ООН. Отмечалось, что спецсессия созывается на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств.