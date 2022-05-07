Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине
Российская делегация не будет участвовать в спецсессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по Украине, которая пройдет в Женеве. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Совет ООН по правам человека 12 мая проведет специальную сессию, посвященную "ухудшению ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", сообщала ранее пресс-служба СПЧ ООН. Отмечалось, что спецсессия созывается на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств.
"К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей «специальной военной операции» и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание МИД обратил на "очередной антироссийский заход "коллективного Запада" относительно созыва спецсессии.