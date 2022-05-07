Литва признала Россию государством-террористом

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой утверждается, что в связи с проведением «специальной военной операции» в Украине Россия – «государство, поддерживающее и осуществляющее терроризм», сообщает издание Delfi.

Отмечается, что за резолюцию отдали 128 голосов. В документе говорится, что российские военнослужащие «совершили массовые военные преступления на территории Украины».

«Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», - говорится в резолюции. В документе также отмечается, что все «виновные» должны быть привлечены к ответственности, а международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки действий России в отношении украинского государства.