НПЗ «Лукойла» в Болгарии грозит остановка без российской нефти
Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» может приостановить работу из-за прекращения поставок нефти из России, заявил ТАСС председатель совета директоров предприятия Ильшат Шарафутдинов.
«Если поставки нефти из России будут прекращены, то предприятие, скорее всего, будет вынуждено прекратить работу», — отметил Шарафутдинов.
Он добавил, что сейчас угрозы остановки предприятия нет, так как у компании есть определенные резервы нефти.