Баку и Астрахань возобновят авиасообщение

«Прямое авиасообщение между Астраханью и Баку будет возобновлено 1 июня. Российская авиакомпания «Азимут» будет выполнять регулярные пассажирские авиаперевозки по данному маршруту». Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, передает ТАСС.

Он напомнил, что авиасообщение между Баку и Астраханью было временно приостановлено с 6 марта 2022 года.

«Очень благодарен за поддержку президенту Ильхаму Алиеву за возобновление авиарейсов между Баку и Астраханью. Рейсы востребованы, в период, когда они работали, загрузка была больше 90% на каждом рейсе. И благодарен за то, что была поддержана инициатива российской авиакомпании «Азимут» по открытию таких рейсов с 1 июня. С 1 июня такое авиасообщение будет возобновлено, и уверен, что оно будет очень популярно», - сообщил Бабушкин.

Он добавил, что Азербайджан является одним из ключевых партнеров региона в Каспийском море.