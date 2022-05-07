Главу разведки Испании снимают с должности из-за шпионского скандала

Правительство Испании решило освободить от должности директора Национального разведывательного центра страны Пас Эстебан, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал la Sexta.

По данным телеканала, решение принято на фоне разгоревшегося шпионского скандала в королевстве. Эстебан стала первой женщиной на этом посту. Она возглавила разведцентр в 2020 году.

Ранее в Испании разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сведения о том, что более 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому телефонов. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры. Вместе с тем власти королевства заявили, что мобильные телефоны премьера Испании Педро Санчеса и главы Минобороны Маргариты Роблес были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus.