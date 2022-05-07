Что привело генерального директора FAO в Азербайджан?

Натик Гусейнзаде, отдел информации 13:57

На прошлой неделе в Баку прошло весьма важное международное мероприятие. Во дворце «Гюлистан» при организации Министерства сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) состоялась международная конференция «Взгляд в будущее: переход к цифровому сельскому хозяйству».

Есть несколько моментов, которые повышают важность конференции. После пандемии COVID-19 влиятельная международная организация, такая как FAO, впервые проводит мероприятие в открытом формате и обсуждает в Азербайджане такие важные вопросы, как глобальная продовольственная безопасность, переход к цифровизации в сельском хозяйстве, рациональное использование земельных и водных ресурсов. Генеральный директор FAO лично прибыл в Баку для участия в конференции. Кроме того, для участия в конференции столицу Азербайджана посетили министры сельского хозяйства 14 стран, руководители 11 международных организаций, а в онлайн-дискуссиях приняли участие ответственные министры сельского хозяйства около 20 стран. Почему FAO выбрала Азербайджан местом проведения столь престижного мероприятия? Ответ на вопрос прозвучал несколько раз и в нескольких различных формах в ходе дискуссий на конференции: - Азербайджан прошел большой путь по цифровизации сельского хозяйства, в стране создана Информационная система электронного сельского хозяйства, охватывающая все сферы аграрного сектора, ряд стран проявляет интерес, чтобы использовать этот опыт; - Азербайджан - одна из стран, которая активно поддерживает соответствующие стратегические инициативы FAO - Hand in Hand, «От поля к столу», «Солидарная инициатива в области здравоохранения» и др. и эффективно сотрудничает на этих многосторонних платформах; - официальный Баку придает большое значение сотрудничеству в рамках реализуемых FAO стратегий и программ по дальнейшему повышению устойчивости глобальной системы продовольственной безопасности; - Азербайджан активно поддерживает инициативу FAO «1000 цифровых сел» и вносит вклад в нее, реализуя на освобожденных от оккупации территориях проекты «Умное село».

Что привело генерального директора FAO в Азербайджан? Цюй Дунъюй объяснил причины на встрече с президентом Ильхамом Алиевым: «Азербайджан – уникальная страна. Очень рад находиться с визитом в вашей стране, и не только потому, что вы занимаете уникальное положение, но и потому, что есть большой потенциал для продовольственных систем и развития сельского хозяйства. Активно поддерживаемая вами агроэлектронная торговля, или цифровое сельское хозяйство и продовольствие, а также цифровое развитие сельской местности имеют особое значение. Мне хотелось бы продвигать эти инициативы в мире и делиться ими со странами, равными Азербайджану по территории». Нюансы, упомянутые генеральным директором, стали основными направлениями обсуждения на конференции. Не случайно главной темой обсуждений на международной конференции стал обмен и трансфер опыта. Весь мир осознает важность цифровизации, в частности трансформации аграрного сектора в полностью цифровую систему, заинтересован в изучении и передаче существующих практик для того, чтобы не отставать от процесса. Этот подход касается таких систем, как ИСЭСХ, позволяющих формировать Big Data аграрной деятельности, а также проектов «Умное село», обеспечивающих успешное внедрение цифровых технологий в сельских местностях. Такое мнение неоднократно было озвучено во время выступлений генерального директора FAO на конференции: «Важно применять цифровые технологии в сельском хозяйстве и обмениваться опытом в этой сфере, чтобы минимизировать риски, с которыми сталкивается аграрный сектор, повысить продуктивность». Это мнение подытоживает министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов: «Цифровизация необходима в каждом секторе сельского хозяйства для эффективного использования ограниченных ресурсов. Это изменение также позволит нам снизить риски изменения климата и адаптироваться».