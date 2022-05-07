В Баку будет пасмурно, временами дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами в первой половине дня - дожди.

Вечером южный ветер сменится северо-западным, который временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 15-19° тепла, в Баку ночью - 11-13°, днем - 16-18° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-75%.

В районах местами ожидаются грозы и дожди, которые в отдельных местах могут быть интенсивными, возможен град. Ночью и утром будет туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.