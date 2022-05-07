Саакашвили переводят в частную клинику

Министерство юстиции Грузии приняло решение перевезти бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику "Вивамед" для проведения медицинских обследований, заявил на брифинге глава Минюста Рати Брегадзе.

"Мы как ответственное государство действуем всегда исходя из интересов здоровья и жизни любого человека. Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, с целью избежания возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет сделано предложение о его перевозке в клинику "Вивамед", где его обследуют и назначат лечение", - цитирует Брегадзе ТАСС.

Глава Минюста добавил, что такое решение принято из-за того, что Саакашвили частично отказывается от медикаментозного лечения в тюрьме, а также выборочно принимает пищу.