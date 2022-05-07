Переодевшийся в женскую одежду грабитель кошмарил водителей в Губе

Сотрудники полиции в Губе задержали необычную банду, которая грабила проезжающие автомобили. По сообщению пресс-службы МВД, один из членов банды, переодевшись в женскую одежду, останавливал проезжающие автомобили, а потом его подельники грабили водителей.

В отделение полиции в Хызы обратился мужчина, который сообщил, что на территории села Ситалчай водитель и пассажиры автомобиля Opel, угрожая ножом, забрали у него 290 манатов.

В результате операции были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления водитель автомобиля, житель Гедабейского района Везир Исмайлов, а также пассажиры - житель Огузского района Анар Салахов и Сабирабадского - Илтифат Джафаров.

В ходе следствия было установлено, что А.Салахов, облачившись в женскую одежду и надев парик, останавливал машины, а затем остальные члены группы совершали ограбления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда преступники были арестованы.