В Иране казнят за шпионаж гражданина Швеции

Смертный приговор израильскому шпиону Ахмаду Резе Джалали является окончательным, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Забиоллах Ходаиян во вторник.

«Ахмад Реза Джалали является иранским гражданином. Он был арестован по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, действиях, направленных против национальной безопасности и разглашении секретной и сверхсекретной информации об иранских ученых-ядерщиках», - цитирует его IRNA.

По словам Ходаияна, он получил гражданство Швеции после задержания. В ответ на вопрос о возможности обмена иранского заключенного в Швеции Хамида Нури на Ахмада Резу Джалали, Ходаиян заявил, что эти два вопроса никак не связаны друг с другом, потому что Нури невиновен, а судебные процессы над ним незаконны. Более двух лет назад в Швеции арестовали 60-летнего иранца Хамида Нури.