Оппозиция в Ереване перекрыла мост, полиция начала задержания

Участники шествия под руководством оппозиционных депутатов Гегама Манукяна и Арама Вардеваняна перекрыли улицу у православной церкви, тем самым парализовав движение транспорта в центре Еревана, передает «Спутник».

Силовики потребовали разблокировать дорогу, на что участники акции заявили, что решение будут принимать только они сами.

Тогда силовики начали подвергать их приводу. Координаторы шествия призвали участников акции мобилизоваться и продолжить шествие к центру столицы.

Позднее ереванская полиция заявила, что было задержано 35 участников оппозиционных шествий, сопровождаемых перекрытием дорог.