Россия поможет Беларуси создать свои «Искандеры»
Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства. Соответствующие договоренности достигнуты на высшем уровне, заявил на совещании по вопросу гособоронзаказа президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного? Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с Президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин (глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин - ред.), Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" (российский ракетный комплекс - ред.) примерно. И полная была поддержка. При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков России, которые делали "Искандер". Это молодые ребята", - цитирует белорусского лидера БелТА.